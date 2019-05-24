Falcon 9 вывела на орбиту первые 60 интернет-спутников системы Starlink

Запуск ракеты Falcon 9 с 60 спутниками проекта Starlink с мыса Канаверал Фото: AP/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Тяжелая американская ракета-носитель Falcon 9 в пятницу успешно вывела на орбиту 60 мини-спутников, предназначенных для начала создания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Успешный вывод спутников подтвержден", - сообщили в компании.

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed! pic.twitter.com/eYrLocCiws — SpaceX (@SpaceX) May 24, 2019

Запуск двухступенчатой ракеты Falcon 9 был осуществлен в 8:30 нст (cтандартное Время В Ньюфаундленде) с 40-го стартового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Приблизительно через один час и две минуты после запуска на высоте 440 км спутники системы Starlink отделились от ракеты. Затем с bcпользованием собственной двигательной установки они должны были выйти на заданную орбиту с высотой 550 км.

Общая масса груза, выведенного на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, которая стала самым большим для ее ракет, составила 18,5 тонн.

Тем временем многоразовая первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную управляемую посадку на автоматической плавучей платформе Of Course I Still Love You у берегов штата Флорида через 8,5 минут после старта ракеты.

Falcon 9's first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship – the third launch and landing of a booster that"s flown for a third time! pic.twitter.com/CzEDao3tFa — SpaceX (@SpaceX) May 24, 2019

Планы по созданию сети

60 спутников Starlink являются первыми из планируемых около 12 тыс. космических аппаратов данного типа для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

Как ранее сообщал владелец компании SpaceX Илон Маск, для обеспечения минимального покрытия потребуется по меньшей мере шесть аналогичных запусков ракет с 60 спутниками, которые планируется осуществить до конца текущего года, то есть вывести на орбиту 360 аппаратов, а для среднего - 12 запусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов.

SpaceX является одной из целого ряда компаний, которые стремятся разместить на орбите крупные орбитальные группировки спутников для обеспечения глобального интернет-покрытия. Среди них - OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon. Как сообщалось, компания OneWeb в феврале текущего года также вывела на орбиту первые шесть спутников своей собственной системы.