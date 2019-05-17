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Компания SpaceX вновь отложила запуск тяжелой ракеты Falcon 9 с интернет-спутниками

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Планировавшаяся в пятницу утром по московскому времени повторная попытка запуска на орбиту тяжелой американской ракеты-носителя Falcon 9 с 60 мини-спутниками для создания глобальной сети интернет-покрытия в рамках проекта Starlink отложена, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"SpaceX откладывает запуск 60 спутников Starlink для обновления их программного обеспечения и чтобы еще раз все тщательно проверить", - говорится в сообщении.

Первоначально запуск с космодрома NASA на мысе Канаверал в штате Флорида должен был состояться еще в четверг утром по московскому времени, однако он был перенесен на сутки из-за сильных ветров в верхних слоях атмосферы.

Следующую попытку запуска планируется предпринять через неделю. Конкретную дату компания SpaceX пока не называет.

Спутники Starlink являются первыми из планируемых 12 тыс. космических аппаратов данного типа для создания глобальной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

Как сообщил владелец компании SpaceX Илон Маск, для обеспечения минимального покрытия потребуется, по меньшей мере, шесть аналогичных запусков с 60 спутниками, которые планируется осуществить до конца текущего года, а для среднего - 12 запусков.

SpaceX является одной из целого ряда компаний, которые стремятся разместить на орбите крупные орбитальные группировки спутников для обеспечения глобального интернет-покрытия. Среди них - OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon. Как сообщалось, компания OneWeb в феврале текущего года также вывела на орбиту первые шесть спутников своей собственной системы.

SpaceX космос

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