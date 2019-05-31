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Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

Еще один высокопоставленный чиновник приговорен к каторжным работам

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Спецпредставитель КНДР по делам США Государственного совета республики Ким Хек Чхоль, был казнен в марте вместе с четырьмя другими должностными лицами МИД Северной Кореи, участвующими в саммите в Ханое, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на газету Chosun Ilbo.

По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.

Также сообщается, что еще один высокопоставленный чиновник, первый заместитель Ким Чен Ына - Ким Ен Чхоль - был приговорен к каторжным работам.

В конце февраля в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Он закончился преждевременно без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента США Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Причиной разногласий на встрече стали санкции против КНДР. После саммита Трамп заявил, что Северная Корея потребовала полного снятия санкций, в то время как МИД КНДР по итогам переговоров утверждал, что Пхеньян просил лишь о частичной отмене ограничительных мер.

КНДР США

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