Поиск

Что случилось этой ночью: пятница, 31 мая

Российско-японские переговоры, новые пошлины против Мексики и казнь чиновников в КНДР

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретятся 29 июня в Осаке в рамках саммита G20. Об этом договорились на переговорах главы МИД двух стран. Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявлял, что также поднимет тему мирного договора. Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что усиление переговорного процесса не означает автоматического сближения позиций по мирному договору. Тем не менее, Москва и Токио 11 июня проведут заседание рабочей группы по совместной деятельности на Курилах. Также Россия напомнила о предложении ввести режим свободного передвижения между Сахалином и Хоккайдо.

- Президент США Дональд Трамп сообщил о введении пятипроцентной пошлины на любые товары, ввозимые из Мексики. Этот шаг раскритиковал глава финансового комитета Сената США, а мексиканский президент отправит в Вашингтон делегацию во главе с министром иностранных дел для решения этого вопроса.

- Пятеро северокорейских чиновников, среди которых был спецпредставитель КНДР по США, были казнены после саммита в Ханое. По данным СМИ, их обвинили в неспособности достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР. Еще один высокопоставленный чиновник был приговорен к каторжным работам.

- Мощнейший телекоммуникационный спутник РФ "Ямал-601" вышел на геостационарную орбиту. Проект "Ямал-601" входит в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания в России.

Новости по теме

Новости

РФ вновь предложила Японии ввести безвизовый режим

РФ и Япония проведут заседание по совместной деятельности на Курилах 11 июня

Владимир Путин и Синдзо Абэ встретятся 29 июня в Осаке

Владимир Путин и Синдзо Абэ встретятся 29 июня в Осаке

Глава финансового комитета Сената США осудил введение пошлины на товары из Мексики

Мексика направит делегацию в США для решения вопроса новых пошлин

Глава МИД Японии собрался обсудить с Лавровым мирный договор

Глава МИД Японии собрался обсудить с Лавровым мирный договор

Арабские страны призвали Иран прекратить поддержу ополченцев и террористических организаций

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое

Космический грузовик Dragon вернется на Землю с МКС 3 июня

Встречу лидеров государств "нормандского формата" предложили провести в середине июля

Встречу лидеров государств "нормандского формата" предложили провести в середине июля
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');