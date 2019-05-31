Что случилось этой ночью: пятница, 31 мая

Российско-японские переговоры, новые пошлины против Мексики и казнь чиновников в КНДР

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретятся 29 июня в Осаке в рамках саммита G20. Об этом договорились на переговорах главы МИД двух стран. Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявлял, что также поднимет тему мирного договора. Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что усиление переговорного процесса не означает автоматического сближения позиций по мирному договору. Тем не менее, Москва и Токио 11 июня проведут заседание рабочей группы по совместной деятельности на Курилах. Также Россия напомнила о предложении ввести режим свободного передвижения между Сахалином и Хоккайдо.

- Президент США Дональд Трамп сообщил о введении пятипроцентной пошлины на любые товары, ввозимые из Мексики. Этот шаг раскритиковал глава финансового комитета Сената США, а мексиканский президент отправит в Вашингтон делегацию во главе с министром иностранных дел для решения этого вопроса.

- Пятеро северокорейских чиновников, среди которых был спецпредставитель КНДР по США, были казнены после саммита в Ханое. По данным СМИ, их обвинили в неспособности достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР. Еще один высокопоставленный чиновник был приговорен к каторжным работам.

- Мощнейший телекоммуникационный спутник РФ "Ямал-601" вышел на геостационарную орбиту. Проект "Ямал-601" входит в Федеральную целевую программу по развитию телерадиовещания в России.