РФ и Япония проведут заседание по совместной деятельности на Курилах 11 июня

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Россия и Япония договорились провести заседание рабочей группы по совместной хозяйственной деятельности на Курилах 11 июня, сообщил глава МИД Японии Таро Коно.

"Совместная хозяйственная деятельность на четырех островах: с учетом результатов заседания рабочей группы, проведенной на прошлой неделе, и подтвердили ход и развитие работы, направленной на осуществление проектов в скором времени, а также обсудили, как дальше это продвигать", - сказал Коно на совместном заявлении по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Стороны пришли к единому мнению провести встречу рабочей группы 11 июня", - добавил министр.

Он также отметил, что страны провели "очень откровенный обмен мнениями" по вопросу мирного договора, содержание переговоров договорились не раскрывать.