Организатору взрыва в Лионе предъявили обвинения

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Обвинения в попытке убийства из террористических побуждений, в причастности к криминальным террористическим кругам, производстве, хранении и перевозке взрывчатых веществ выдвинула в пятницу прокуратура Парижа в отношении 24-летнего Мухаммеда Хишема Маджуба, подозреваемого в совершении теракта в Лионе неделю назад.

По данным французского телеканала BFMTV, на слушаниях в пятницу 24-летний алжирец повторил, что действовал от имени ИГ (террористическая группировка, запрещенная в России).

До суда он помещен в камеру предварительного заключения

Молодой человек, находящийся с понедельника под стражей по подозрению в организации взрыва, в среду признал себя виновным.

Ранее сообщалось, что для того, чтобы осуществить взрыв, он подкинул посылку со взрывным устройством к дверям булочной, расположенной в центре Лионе. Он передвигался на велосипеде.

Как сообщалось, взрыв в центре Лиона на улице Виктора Гюго произошел 24 мая. Бомба была спрятана в посылке. Ранения получили 14 человек.