Поиск

После взрыва в Лионе задержали школьника, студента и его маму

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Французская полиция задержала уже трех человек, подозреваемых в причастности ко взрыву в Лионе, произошедшему на прошлой неделе, сообщает газета Le Monde.

Первым задержанным был 24-летний алжирский студент, которого считают непосредственным исполнителем теракта. До этого он не попадал в поле зрение полиции. Позже была арестована его мать, а также его знакомый подросток-старшеклассник.

Известно также, что полиция допросила сестру подозреваемого.

Взрыв в центре Лиона на улице Виктора Гюго произошел 24 мая. Бомба была спрятана в посылке, которую подбросил к двери пекарни проезжавший мимо нее велосипедист. Ранения получили 13 человек, 11 из них были госпитализированы.

Лион Франция

Новости по теме

Новости

Членов "шариатской полиции" в Германии оштрафовали за призывы к отказу от разврата

У российских туристов на въезде в Китай будут проверять переписку в WhatsApp

У российских туристов на въезде в Китай будут проверять переписку в WhatsApp

Советник Зеленского ответил Коломойскому на предложение объявить на Украине дефолт

Novartis получила разрешение на продажу самого дорогого в мире препарата

Novartis получила разрешение на продажу самого дорогого в мире препарата

В Одессе освободили заложников, взятых во время бунта в колонии

Бунт и пожар произошли в колонии в Одессе

Бунт и пожар произошли в колонии в Одессе

Во Франции задержали двух подозреваемых в организации взрыва в Лионе

Объявленный в розыск в Испании Пучдемон прошел в Европарламент

Объявленный в розыск в Испании Пучдемон прошел в Европарламент

В Австрии рассмотрят вопрос о вотуме недоверия канцлеру

Премьер Греции решил провести досрочные выборы в парламент

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');