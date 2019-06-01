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Что случилось этой ночью: суббота, 1 июня

Стрельба в Вирджинии, отмена внутрироссийского роуминга, новая редакция правил украинского языка

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Более 10 человек погибли при стрельбе в штате Вирджиния. Предположительно, стрелявшим был сотрудник местного муниципалитета. Полиция обнаружила на месте происшествия пистолет и винтовку.

– Роуминг в России законодательно отменен. Для отмены внутрироссийского роуминга понадобились усилия ФАС. Операторы "большой четверки" сопротивлялись принятию нового закона.

– Министерство юстиции США начнет антимонопольное расследование в отношении Google. Владелец Google, компания Alphabet, уже выплатила миллиарды долларов за нарушения антимонопольных законов в Европе. Расследование начнется на фоне настороженного отношения американцев к способности технологических компаний предотвратить вмешательство в президентские выборы.

– Опубликована новая редакция правил украинского правописания. В последней редакции уточняются правила написания русских фамилий. Министерство образования Украины рекомендует пользоваться "Правописанием", чтобы соблюдать новый закон о государственном языке.

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