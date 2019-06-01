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Опубликована новая редакция правил украинского правописания

В последней редакции уточняются правила написания русских фамилий

Опубликована новая редакция правил украинского правописания
Митинг у здания Верховной рады Украины после принятия закона о языке 25 апреля 2019 года
Фото: ТАСС, Петр Сивков

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Институт языкознания имени Александра Афанасьевича Потебни национальной академии наук Украины опубликовал новую редакцию "Украинского правописания".

Документ ставит целью регламентировать украинский литературный язык, существующий без административного контроля со времени распада СССР. По словам авторов "Правописания", средства массовой информации, издательства и образовательные учреждения стали пользоваться правилами, "отличающимися от официальных".

"Правописание" вводит единообразные правила переложения русских и белорусских букв на украинский и написания русских фамилий.

Свод правил литературного языка появился на фоне принятия закона об украинском языке, подписанного президентом Петром Порошенко 15 мая. Теперь в органах власти и других сферах общественной жизни можно использовать только государственный, украинский, язык. Также закон регламентирует формирование и работу национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Министерство образования Украины рекомендовало пользоваться последней редакцией правил с 3 июня, когда она будет опубликована на его сайте и сайте национальной академии наук.

Закон вызвал неодобрение российских властей, поскольку исключает использование русского языка как регионального. Таким он был в областях на востоке Украины.

Украина украинский язык

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