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Украинских националистов призвали объединиться перед выборами в Раду

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Народный депутат Украины, лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий призвал к объединению все украинские националистические силы накануне внеочередных выборов в парламент, которые пройдут 21 июля.

"Важно осознать: национальные интересы не будут отстаивать ни откровенные враги, которых идет в Верховную Раду немало, ни якобы проукраинские силы, которые мародерили последние 5 лет. Национальный Корпус инициирует объединение патриотов, националистов и ветеранов в единый фронт", - написал Билецкий в своем блоге на "Украинской правде". По его словам, только объединившись, "украинские националисты и патриоты смогут предотвратить капитуляцию Украины в войне с Россией и защитить государственные интересы".

Билецкий также отметил, что большинство существующих на Украине националистических партий не пользуются высокой поддержкой и доверием избирателей, поскольку раздроблены на мелкие группы и не могут противостоять "антирекламе" со стороны представителей действующей власти.

"Пока мы все воевали, волонтерили и занимались общественным активизмом, власть начали захватывать те, чей интерес - высасывать остатки ресурсов из государства. Вместе с Россией они вкладывали большие деньги, чтобы исключить всех нас как фактор украинской политики и чтобы дискредитировать внутри страны и за рубежом. Ни один из старых брендов не дает более 2,5% на этих выборах, потому объединяться должны не бренды, а люди, по чьим плечами - реальные дела", - отметил лидер "Национального корпуса"

Украина

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