Миссия МВФ выразила готовность вернуться на Украину с появлением нового правительства

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Миссия Международного валютного фонда (МВФ) готова приехать в Киев после проведения парламентских выборов и формирования нового правительства, говорится в заявлении главы миссии Рона ван Родена в четверг.

"Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики", - указывается в заявлении.

Отмечается также, что команда специалистов МВФ провела продуктивные дискуссии с властями Украины, включая президента Владимира Зеленского, относительно пересмотра программы stand-by между Украиной и МВФ.

Эксперты МВФ пришли к заключению относительно реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, отметил ван Роден.

22 мая МВФ прекратил свою миссию на Украине из-за роспуска Рады.