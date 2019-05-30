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Миссия МВФ выразила готовность вернуться на Украину с появлением нового правительства

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Миссия Международного валютного фонда (МВФ) готова приехать в Киев после проведения парламентских выборов и формирования нового правительства, говорится в заявлении главы миссии Рона ван Родена в четверг.

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"Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики", - указывается в заявлении.

Отмечается также, что команда специалистов МВФ провела продуктивные дискуссии с властями Украины, включая президента Владимира Зеленского, относительно пересмотра программы stand-by между Украиной и МВФ.

Эксперты МВФ пришли к заключению относительно реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, отметил ван Роден.

22 мая МВФ прекратил свою миссию на Украине из-за роспуска Рады.

Украина МВФ

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