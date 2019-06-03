На Украине вступила в силу новая редакция правописания

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Новая редакция Украинского правописания вступила в силу 3 июня, с этого момента рекомендуется применять нормы и правила данной редакции.

Новая редакция "Украинского правописания" опубликована на сайте Минобразования, составляет 282 страницы и ее нормы и правила рекомендуется к применению во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле речи.

Так, среди изменений: написание слитно слов с первым иноязычным компонентом, (напр.: архи-, гипер-, вице-, екс-); написание раздельно числительного "пол" с имя существительным (напр.: пов години, пов яблука, пов Європи); передача российских фамилий, которые заканчиваются на -ой через -ий (напр.: Донской на Донський, исключение Толстой).

Также теперь допускается вариативность в написании слов иностранного происхождения. В частности, использования букв "г" и "г'", буквосочетаний "ау" и "ав", буквосочетание "th" в словах греческого происхождения можно передавать буквой "т" вместо "ф" (напр.: кафедра - катедра).

Документ подготовила специально созданная комиссия по вопросам правописания, в которую вошли ученые-языковеды Национальной академии наук и национальных университетов из разных регионов Украины.

Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию украинского правописания 22 мая, чтобы обеспечить конституционные положения о государственном статусе украинского языка и унифицировать употребление орфографических норм.