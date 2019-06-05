Треть украинцев высказалась за особый статус для русского языка

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Две трети (66%) украинцев считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком, следует из опроса социологической группы "Рейтинг".

За придание русскому государственного статуса на Украине высказался 21% опрошенных. Еще 11% респондентов - за официальный статус русского языка на Украине, 2% - затруднились ответить, сообщила в среду пресс-служба "Рейтинга".

"Больше всего тех, кто выступает за статусность русского языка, - среди жителей Востока, тех, кто общается на нем постоянно, а также избирателей "Оппозиционной платформы - За жизнь", - отмечают социологи.

В середине мая бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон о государственном языке, который делает использование украинского обязательным в публичных сферах общественной жизни.