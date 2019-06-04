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Глава полиции Киевской области Украины подал в отставку из-за убийства мальчика

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Председатель полиции Киевской области Дмитрий Ценов подав рапорт об отставке с должности в связи с возможным участием полицейскими в убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком, сообщает "Громадське".

Начальник полиции Киевской области заявил, что просит руководство Нацполиции направить его в зону проведения операции Объединенных сил. "Я как глава полиции Киевской области несу ответственность за действия подчиненных, поэтому я обратился к главе Нацполиции с рапортом об отстранении меня от занимаемой должности и прошу направить меня в самую тяжелую точку нашего государства, а именно в зону проведения ООС", - сказал он. Глава Нацполиции Украины Князев поддержал решение подчиненного.

Мальчик умер в понедельник в больнице из-за огнестрельного ранения в голову. Его госпитализировали в минувшую пятницу. По версии следствия, к смерти могут быть причастны сотрудники полиции. Суд выбирает для них меру пресечения.

Украина Киевская область Дмитрий Ценов Переяслав-Хмельницкий

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