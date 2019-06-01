На Украине двух полицейских заподозрили в нанесении повреждений ребенку

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Украинское Государственное бюро расследований (ГБР) завело уголовное дело против двух сотрудников отделения полиции города Переяслав-Хмельницкий (Киевская область), которых подозревают в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений гулявшему во дворе пятилетнему мальчику.

Как сообщила в субботу пресс-служба ГБР, 31 мая в реанимационное отделение Переяслав-Хмельницкий больницы был доставлен мальчик с телесными повреждениями в виде тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга, внутренне-мозговой гематомы и перелома височной кости.

Согласно данным правоохранителей, 31 мая около 16:00 четверо несовершеннолетних детей гуляли рядом с местом своего проживания. Один из них - 5-летний мальчик - якобы поскользнулся по неосторожности, упал на асфальтобетонное покрытие и камень, в результате чего получил травму головы.

Однако, как подчеркнули в ГБР, "согласно проведенному оперативному вмешательству медицинских работников установлено наличие у малолетнего проникающих огнестрельных телесных повреждений головы".

Учитывая эту информацию, полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого за 70-150 метров от места происшествия обнаружили гильзы от патронов Флобера, стаканчик и банки.

"Установлено, что к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку могут быть причастны два работника Переяслав-Хмельницкого отделения полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области", - сказано в сообщении.

Следователи ГБР проводят досудебное расследование по ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений). Проводятся неотложные следственные действия, в том числе обыски по месту жительства полицейских, в ходе которых изъяты патроны и другое оружие.

Также сообщается, что следователями ГБР готовится задержание двух полицейских, а также сообщение о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство малолетнего ребенка и избрании меры пресечения.

Ранее стало известно, что в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы. При этом отдел коммуникации полиции в Киевской области сообщил в субботу, что травму ребенок получил во дворе по месту жительства.