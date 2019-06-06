Экс-начальника полиции Киевской области отправили на "передовую" в Донбасс

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Бывший начальник полиции Киевской области, который подал в отставку после гибели пятилетнего мальчика в Переяславле-Хмельницком, возглавил полицейские силы в зоне проведения Операции объединенных сил (ООС) в Донбассе.

"Сегодня утром командующему ООС генералу Александру Сырскому представил нового руководителя полицейских сил в зоне проведения операции объединенных сил генерала Дмитрия Ценова", - написал в четверг в своем фейсбуке первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Он отметил, что в составе сил ООС служит более тысячи сотрудников Нацполиции Украины. Они занимаются выявлением террористов, изъятием оружия и взрывчатки, обеспечивают общественный порядок.

31 мая в Переяславле-Хмельницком двое нетрезвых патрульных, стрелявших по жестянкам, случайно застрелили пятилетнего мальчика, игравшего на детской площадке. На полицейских завели дело об умышленном убийстве, им грозит пожизненное заключение.

После этого начальник полиции в Киевской области подал в отставку; Раде также предстоит рассмотреть петицию об отставке главы МВД Арсена Авакова, которую подписали уже больше 25 тысяч человек.