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Раненный полицейскими пятилетний ребенок умер в киевской больнице

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В киевской больнице скончался пятилетний мальчик, который получил огнестрельные ранения в городе Переяслав-Хмельницкий (Киевская область Украины), сообщил телеканал "Прямой".

По информации канала, в настоящее время Голосеевский районный суд Киева избирает меру пресечения двум сотрудникам полиции, которые могут быть причастны к происшествию.

Как сообщалось, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий пятилетний мальчик попал в реанимационное отделение с ранением головы.

В полиции сначала утверждали, что травму ребенок получил во дворе своего дома. Сообщалось, что он по неосторожности поскользнулся и упал, ударившись о камень.

Однако позднее следователи Государственного бюро расследований (ГБР) начали уголовное производство по факту умышленного нанесения мальчику тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого отдела полиции.

По информации бюро, у мальчика обнаружили тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, внутренне-мозговую гематому и перелом височной кости. По данным ГБР, мальчик получил огнестрельное ранение.

Полицейские установили, что двое сотрудников патруля в Переяслав-Хмельницком во время отдыха распивали алкоголь, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате они попали в мальчика, который находился на детской площадке.

Полицейским 2 июня сообщили, что их подозревают в нанесении тяжкого телесного вреда по неосторожности, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины).

Президент Украины Владимир Зеленский взял ситуацию на личный контроль и готов предоставить необходимых специалистов, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

Украина

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