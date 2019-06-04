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Что случилось этой ночью: вторник, 4 июня

Жертвы протестов в Судане и первое за долгое время появление сестры Ким Чен Ына на публике

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Число погибших в результате разгона протестов в Судане достигло 35 человек. Массовые протесты продолжаются с апреля, когда в стране произошел военный переворот. Врачи насчитали больше сотни пострадавших.

– Младшая сестра Ким Чен Ына появилась на публике впервые за 52 дня отсутствия. Некоторые высокопоставленные чиновники пропали с публичных мероприятий после саммита Ким Чен Ына в Дональдом Трампом. Спецпредставитель по делам с США оказался жив вопреки информации южнокорейской газеты.

– Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании. В иске требуется удалить видеообзор из-за нарушения авторских прав, однако сам блогер не исключает закрытия канала.

– Хачанов впервые вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема. Это произошло впервые в его карьере. Хачанов не пустил в четвертьфинал аргентинца Хуан-Мартина дель Потро.

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Младшая сестра Ким Чен Ына появилась на публике впервые за 52 дня отсутствия

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Число погибших в результате разгона протестов в Судане достигло 35 человек

Число погибших в результате разгона протестов в Судане достигло 35 человек

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