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Число погибших в результате разгона протестов в Судане достигло 35 человек

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Еще пять человек были убиты в столице Судана Хартуме, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление оппозиционного комитета врачей Судана.

Согласно комитету, пять человек были убиты в столичном районе Бахри. Таким образом число погибших в результате разгона палаточного лагеря в столице Судана Хартуме превысило 35 человек.

Отмечается, что сотни человек были ранены, многие получили огнестрельные ранения.

Подчеркивается, что говорить о точном числе погибших пока нельзя, так как "вооруженные ополченцы и силы безопасности окружают больницы, нападают и арестовывают врачей".

Утром в понедельник в центр Хартума были введены силы спецназа, перед которыми была поставлена задача разогнать участников акции протеста у здания министерства обороны и штаб-квартиры суданской армии. Сообщается о том, что в результате погибли по меньшей мере 30 человек.

Между тем, суданские военные опровергают информацию о том, что они применили силу против протестующих.

В апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар аль-Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.

Судан

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