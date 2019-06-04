Поиск

ЕС рассмотрит вопрос о транше Украине после выполнения Киевом требований Союза

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В рамках рабочего визита в институты Европейского Союза и НАТО президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом и обсудил практические вопросы сотрудничества между Украиной и ЕС в финансовой и экономической сферах, сообщает пресс-служба администрации украинского президента.

"Вице-президент Еврокомиссии подчеркнул, что Европейский Союз завершит рассмотрение вопроса о предоставлении Украине средств второго транша в размере 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС, как только соответствующие требования для их получения будут выполнены украинской стороной", - говорится в размещенном на сайте главы государства во вторник сообщении.

Учитывая победу проевропейских политических сил на недавних выборах в Европейский парламент, Домбровскис выразил уверенность в сохранении солидарности по Украине в будущем составе Европейской комиссии и Европейского совета.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года представители Украины и ЕС подписали кредитное соглашение о предоставлении 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС Украине (MFA IV) на 1 млрд евро и меморандум о взаимопонимании, в котором закреплены условия выделения этих средств. Сумма в 1 млрд евро была разделена на два равных транша, первый из них ЕС перечислил в декабре 2018 года. Получение второго прогнозировалось на весну 2019 года.

1 марта 2019 года министр финансов Украины Оксана Маркарова по итогам встречи с Добровскисом сообщила, что Украина выполнила более половины обязательств, необходимых для получения второго транша макрофинансовой помощи ЕС на сумму 500 млн евро. На тот момент еще 5 из 12 предусмотренных условий находились на разных этапах выполнения, в частности, в ближайшие дни должны были быть объявлены результаты отбора судей Высшего антикоррупционного суда, а также ожидалось принятие парламентом в первом чтении законопроекта об авторизированном экономическом операторе (АЭО) и ратификация Многосторонней конвенции MLI.

Как отметил в ходе встречи с Маркаровой Домбровскис, ЕК поддерживает усилия правительства Украины по реализации приоритетных реформ, понимает важность получения следующего транша для Украины ввиду высокой долговой нагрузки и запланированных выплат по внешним обязательствам.

Евросоюз с 2014 года предоставил Украине 2,81 млрд евро макрофинансовой помощи. Третий транш третьей программы макрофинансовой помощи на 600 млн евро был отменен 18 января 2018 года из-за нарушения страной согласованных условий.

Украина ЕС

Новости по теме

Новости

Зеленский заявил о необходимости противодействия "Северному потоку 2"

Зеленский заявил о необходимости противодействия "Северному потоку 2"

Что произошло за день: вторник, 4 июня

Зеленский объявил о готовности к переговорам с Россией

Зеленский объявил о готовности к переговорам с Россией

Глава Харькова обещал изучить возвращение одному из проспектов имени Жукова

Россия обжаловала в суде Швейцарии решения по украинским искам за Крым

Россия обжаловала в суде Швейцарии решения по украинским искам за Крым

Мэр Лондона назвал Трампа символом для ультраправых во всем мире

Верховный суд Испании заблокировал эксгумацию останков Франко

Власти США проведут антимонопольные проверки IT-гигантов

Власти США проведут антимонопольные проверки IT-гигантов

Песков опроверг слова Трампа о сообщении из РФ о выводе "людей Москвы" из Венесуэлы

Вакарчук призвал власти Украины принять закон об отношениях с Россией

Вакарчук призвал власти Украины принять закон об отношениях с Россией
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');