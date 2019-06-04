ЕС рассмотрит вопрос о транше Украине после выполнения Киевом требований Союза

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В рамках рабочего визита в институты Европейского Союза и НАТО президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом и обсудил практические вопросы сотрудничества между Украиной и ЕС в финансовой и экономической сферах, сообщает пресс-служба администрации украинского президента.

"Вице-президент Еврокомиссии подчеркнул, что Европейский Союз завершит рассмотрение вопроса о предоставлении Украине средств второго транша в размере 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС, как только соответствующие требования для их получения будут выполнены украинской стороной", - говорится в размещенном на сайте главы государства во вторник сообщении.

Учитывая победу проевропейских политических сил на недавних выборах в Европейский парламент, Домбровскис выразил уверенность в сохранении солидарности по Украине в будущем составе Европейской комиссии и Европейского совета.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года представители Украины и ЕС подписали кредитное соглашение о предоставлении 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС Украине (MFA IV) на 1 млрд евро и меморандум о взаимопонимании, в котором закреплены условия выделения этих средств. Сумма в 1 млрд евро была разделена на два равных транша, первый из них ЕС перечислил в декабре 2018 года. Получение второго прогнозировалось на весну 2019 года.

1 марта 2019 года министр финансов Украины Оксана Маркарова по итогам встречи с Добровскисом сообщила, что Украина выполнила более половины обязательств, необходимых для получения второго транша макрофинансовой помощи ЕС на сумму 500 млн евро. На тот момент еще 5 из 12 предусмотренных условий находились на разных этапах выполнения, в частности, в ближайшие дни должны были быть объявлены результаты отбора судей Высшего антикоррупционного суда, а также ожидалось принятие парламентом в первом чтении законопроекта об авторизированном экономическом операторе (АЭО) и ратификация Многосторонней конвенции MLI.

Как отметил в ходе встречи с Маркаровой Домбровскис, ЕК поддерживает усилия правительства Украины по реализации приоритетных реформ, понимает важность получения следующего транша для Украины ввиду высокой долговой нагрузки и запланированных выплат по внешним обязательствам.

Евросоюз с 2014 года предоставил Украине 2,81 млрд евро макрофинансовой помощи. Третий транш третьей программы макрофинансовой помощи на 600 млн евро был отменен 18 января 2018 года из-за нарушения страной согласованных условий.