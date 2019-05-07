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Предвыборный популизм помешает Украине получить очередные транши от МВФ

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Сфокусированность украинской власти на предстоящих осенью парламентских выборах не позволит стране выполнить условия Международного валютного фонда в 2019 году и получить транш по программе stand-by, указывается в исследовании развивающихся рынков Европы JP Morgan.

"Мы не ожидаем выплат от МВФ в этом году в основном из-за популистского подхода, невыполненных условий и решения правительства "либерализировать" цены на газ только в сторону понижения, одновременно вводя ограничения к повышению", - говорится в исследовании аналитиков JP Morgan.

По их мнению, решение относительно цен на газ негативно скажется на сотрудничестве с МВФ.

Аналитики UBS также прогнозируют возможные задержки с программой МВФ.

Визит миссии Фонда в Киев запланирован на май-июнь, а Верховная Рада не приняла изменения в антикоррупционное законодательство после решения Конституционного суда отменить статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.

"Если прогресса не будет, это может привести к задержкам с программой МВФ", - отмечается в обзоре UBS.

Украина МВФ

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