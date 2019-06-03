Украина представит конкретные предложения по ситуации в Донбассе 5 июня

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на заседании контактной группы 5 июня будут озвучены конкретные предложения по урегулированию конфликта в Донбассе.

"У нашей группы действительно есть уже конкретные предложения... Я хочу, чтобы все эти предложения были определены понятными сроками выполнения того или иного пункта", - сказал Зеленский на брифинге в понедельник в Киеве, представляя второго президента Украины Леонида Кучму, который вновь будет представлять Киев в контактной группе.

"Уже 5 июня будет первая встреча Трехсторонней группы во главе... с Леонидом Даниловичем Кучмой", - сказал Зеленский на брифинге в Киеве в понедельник.

В свою очередь, Кучма отметил, что "не мог не согласиться с таким предложением (вновь возглавить украинскую делегацию - ИФ), так как действительно Украина переживает не самые легкие свои времена".

Он подчеркнул, что в его правилах нести ответственность за принятые решения.

"Сегодняшняя встреча у президента Украины говорит о том, что у меня есть такая возможность и при группе, которая сегодня создана в "Нормандском формате" сделать свой вклад", - добавил он.

При этом Кучма отметил, что, если данной группой будут приниматься какие-либо решения, они должны быть реализованы. "Я не могу работать в качестве "свадебного генерала", - подчеркнул второй президент Украины.

Зеленский также провел встречу с членами украинской делегации в контактной группе, сообщила пресс-служба главы государства.

На этой встрече президент представил главу украинской делегации - Кучму, который возглавлял украинскую сторону в КГ в 2014-2018 гг, и "за это время в Донецкой и Луганской областях удалось остановить полномасштабные боевые действия, вернуть из плена более 3 тысяч украинских военных и гражданских, начать восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса".

"Мы обменялись мнениями, что в первую очередь нужно делать. Проблема безопасности - один из главных вопросов", - приводит пресс-служба президента слова Кучмы.

По его словам, уже есть предложения, которые могут помочь активизировать Минский процесс.

Руководитель украинской части контактной группы также отметил, что есть вопросы, требующие законодательного урегулирования со стороны Украины. Кроме того, Кучма отметил, что "будет инициироваться прекращение боевых действий на время жатвы".

Во встрече также приняли участие секретарь СНБО Александр Данилюк, начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак, заместитель главы администрации президента Владимир Пристайко, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, дипломат Александр Моцик, генерал-майор Богдан Бондарь, экс-омбудсмен, глава общественной организации "Украинский институт поправам человека" Валерия Лутковская.