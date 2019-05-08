Украина объявит вне закона российские паспорта для жителей Донбасса

Соответствующее решение будет принято украинским правительством 8 мая, отметил премьер Владимир Гройсман

Фото: ТАСС, Александр Река

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Правительство Украины на заседании в среду признает недействительными паспорта, выдаваемые Россией украинским гражданам в Донбассе, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Сегодня мы примем решение о том, чтобы признать незаконными все паспорта, которые будут выданы гражданам Украины на нашей территории с нарушением международных норм, прав. Они будут признаны незаконными при пересечении государственной границы, а также при использовании на территории нашего государства", - сказал Гройсман в среду на заседании кабинета министров.

Он добавил, что правительство обратится к иностранным государствам с призывом признать недействительными подобные документы.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин обратился к коллегам из государств G7 и Европейского союза с призывом ввести санкции против России за выдачу паспортов РФ украинским гражданам в Донецкой и Луганской областях.

По его словам, эффективный ответ можно дать, только объединив усилия с международным сообществом.

Указ Путина

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Как отмечается в тексте указа, он принят в гуманитарных целях для "защиты прав и свобод человека и гражданина", в соответствии с законом "О гражданстве РФ" №62-ФЗ.

По заявлениям российских властей, 29 апреля в Новошахтинске Ростовской области был открыт и начал тестовую работу и якобы уже принял 80 заявлений от жителей ЛНР первый пункт выдачи паспортов РФ. 30 апреля Центр выдачи российских паспортов жителям ДНР открылся в селе Покровском Неклиновского района Ростовской области. Центр заработал в тестовом режиме.

Порядок получения паспорта

Миграционные службы ЛНР и ДНР (с 3 мая) также начали принимать документы от граждан для оформления по упрощенной процедуре паспортов РФ. С 7 мая прием документов будут вести все 33 подразделения миграционной службы ДНР.

Как сообщалось, полученные заявление и документы будут направляться в аппарат миграционной службы для проверки, формирования дел и последующего направления их в УВМ ГУ МВД России по Ростовской области. Предположительный срок рассмотрения заявлений - до трех месяцев. в министерстве внутренних дел ДНР.

В министерстве внутренних дел ДНР рассказали, что в случае положительного решения о приобретении гражданства России указанным лицам паспорт гражданина РФ будет выдаваться на территории Ростовской области (после дактилоскопирования и принятия присяги), куда граждане будут доставляться централизованно на специально выделенных автобусах.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с началом функционирования на территории Ростовской области РФ центров выдачи паспортов РФ гражданам Украины и призвало международное сообщество не признавать такие документы.