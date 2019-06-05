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В Раде начали собирать подписи за отставку главы МВД Украины из-за убийства ребенка

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Украинские народные депутаты начали сбор подписей за увольнение Арсена Авакова с должности министра внутренних дел Украины после появления информации о возможной причастности полицейских к убийству пятилетнего мальчика.

"Собираем с Анной Гопко (внефракционный народный депутат, глава парламентского комитета по иностранным делам - ИФ) подписи под проектом постановления об отставке Авакова. Интересно, сколько коллег решатся", - написал в среду в фейсбуке один из инициаторов отставки министра, внефракционный депутат Остап Еднак.

Депутат опубликовал копию проекта постановления, на котором стоят подписи - его и Гопко.

"Граждане чувствуют опасность от МВД, а должно быть наоборот! Полиция не защищает, а убивает граждан. Полиция не расследует преступления, а прикрывает преступников", - заявил Еднак.

Согласно Конституции Украины, Верховная рада решает вопрос об отставке премьер-министра и членов кабинета министров. На эту норму в проекте постановления и ссылаются его инициаторы.

Ранее в среду министр внутренних дел Украины Аваков заявил, что не собирается уходить в отставку в связи с убийством двумя полицейскими пятилетнего ребенка в Киевской области. "Я ...не напишу заявление об отставке, но вопрос моей отставки может рассмотреть в соответствующем порядке этот парламент, или следующий, или кто-либо", - сказал министр.

Накануне глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку в связи с возможным участием полицейских в убийстве ребенка в Переяслав-Хмельницком.

Убийство мальчика

По данным Государственного бюро расследований, 31 мая в реанимацию Переяслав-Хмельницкий больницы был доставлен мальчик с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой и переломом височной кости. Согласно данным правоохранительных органов, в тот день дети гуляли рядом с домом, и один из них - пятилетний мальчик - якобы поскользнулся и упал на асфальт и камень, в результате чего и получил травму головы.

Однако, как подчеркнули в ГБР, медики обнаружили у ребенка огнестрельные ранения головы. Узнав об этом, полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия и нашли в 70-150 метрах от него гильзы от патронов Флобера, стаканчик и банки.

Мальчик умер 3 июня в больнице из-за огнестрельного ранения в голову.

Правоохранительные органы установили, что сотрудники патрульной полиции 31 мая на отдыхе употребляли алкоголь, а потом решили пострелять по металлическим банкам. В результате несколько пуль попали в мальчика, который был на детской площадке.

Действия сотрудников патрульной полиции позднее квалифицировали по п.2, п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч.2 ч.4. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений). Подозреваемым грозит до пожизненного лишения свободы.

4 июня Голосеевский суд Киева избрал арестовал полицейских на два месяца без возможности внесения залога.

Украина Арсен Аваков Верховная рада

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