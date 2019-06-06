Петиция за отставку главы МВД Украины набрала необходимые 25 тысяч голосов

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Петиция за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, размещенная на сайте президента страны в разделе "Электронные петиции", достигла необходимых для рассмотрения 25 тысяч голосов.

Петиция была опублиована на сайте главы государства 2 июня, ее автор - Роман Василенко.

Отправить Авакова в отставку может Верховная рада, за это должны проголосовать не менее 226 депутатов.

Требование об отставке Авакова возникло после истории с убийством пятилетнего ребенка, которого застрелили нетрезвые полицейские, вне службы решившиеся поупражняться в меткости.

Убийство ребенка

31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий пятилетний мальчик попал в реанимацию с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой и перелом височной кости. Травму ребенок получил во дворе своего дома.

Позже выяснилось, что двое работников патрульной полиции, будучи на отдыхе и употребляя спиртные напитки, решили пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам. В результате несколько пуль попали в мальчика, находившегося на детской площадке.

Вечером 3 июня ребенок скончался в киевской больнице.

На полицейских завели уголовное дело об умышленном убийстве ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц, и хулиганстве. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.