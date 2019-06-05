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Трамп усомнился в неизбежности ухудшения мирового климата

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп заявил, что климатические изменения не обязательно приводят к ухудшению ситуации и сослался на пример США.

"Я верю, что климат меняется, и я полагаю, что он может меняться как в одну, так и в другую сторону. Не забывайте, раньше использовался термин "глобальное потепление", который не работал, тогда это назвали "климатическими изменениями". Теперь это фактически называется "погодными катаклизмами", потому что с (термином - ИФ) "погодные катаклизмы" вы не ошибетесь", - сказал президент в интервью телеканалу ITV, комментируя встречу с британским принцем Чарльзом.

В то же время Трамп выразил уважение в адрес принца Чарльза в связи с его обеспокоенностью проблемой климатических изменений. Однако, по словам Трампа, в разговоре с принцем он не согласился с тем, что Вашингтон должен предпринимать меры против изменений климата, и указал на успехи США в области экологии.

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"Я сказал: "Так, основываясь на всей статистике, климат в США сейчас один из лучших в мире", - подчеркнул президент.

"Китай, Индия, Россия, многие другие страны - у них не очень хороший воздух, не очень хорошая вода... если вы поедете в определенные города - я не буду их называть, но я могу - вы даже дышать не сможете, и теперь такого воздуха все больше", - добавил Трамп.

Он отметил, что, хотя разговор с принцем Чарльзом должен был длиться 15 минут, в реальности он продолжался полтора часа.

Западные СМИ ранее отмечали диаметрально противоположные позиции Трампа и принца Чарльза по вопросам окружающей среды. Так, принц Чарльз, активный защитник экологии, во время недавнего карибского тура призывал обратить внимание на проблемы глобального потепления. Трамп, в свою очередь, известен своим скептицизмом по отношению к вопросу изменения климата. Он, в частности, вывел США из Парижского климатического соглашения 2015 года.

Трамп уже встречался с Чарльзом в 2005 году во время тура принца по США.

Дональд Трамп принц Чарльз

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