Трамп в твиттере назвал наследника британского престола "принцем Китов"

Твит он удалил и исправил, но опечатку успели заметить

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в твиттере допустил опечатку и назвал наследника британского престола принца Уэльского Чарльза "Принцем Китов" ("Prince of Whales" вместо "Prince of Wales"). В твите он комментировал встречи с лидерами европейских государств во время последнего европейского турне, пишет BBC News.

Пост с опечаткой вскоре удалили и заменили новым. Однако СМИ и пользователи твиттера успели его заметить и сделать скриншоты. После этого в твиттере появились шутки и фотожабы с опечаткой Трампа.

Can we PLEASE stop mocking his illiteracy for writing Prince of Whales and THANK his thoughtful parentheses for teaching us all that the Queen of England is from the U.K.? pic.twitter.com/7ahd9HoHP7 — John Fugelsang (@JohnFugelsang) June 13, 2019

Твитом Трамп отвечал на критику его интервью ABC News. В нем президент сказал, что если бы иностранное правительство предложило ему компромат на его политического соперника, он бы эту информацию выслушал, но стал бы непременно передавать ее ФБР.

После этого в он обвинил СМИ в том, что из его интервью сделали "фейк ньюс", напоминает ВВС.

"Я только что встречался с королевой Англии (Великобритании), принцем Уэльским, премьер-министром Великобритании, премьер-министром Ирландии, президентом Франции и президентом Польши. Мы говорили обо "всем"! Мне что, следует немедленно звонить в ФБР об этих разговорах и встречах? Смешно! Мне бы тогда больше никогда никто не стал доверять", - написал президент в исправленных твитах.

"I DEMAND TO SPEAK TO THE PRINCE OF WHALES!" pic.twitter.com/gGrXNF6wa1 — Born Miserable (@bornmiserable) June 13, 2019

("Я требую встречи с принцем Китов!", - говорится в подписи к изображению)

The Prince of Whales, pictured earlier today pic.twitter.com/GmnAiQuzwx — Graeme Demianyk (@GraemeDemianyk) June 13, 2019

("Принц Китов, ранее в этот день замеченный фотографами")

First photos in from Trump's meeting with the Prince of Whales pic.twitter.com/MclQIT9G2A — Hazel Shearing (@hazelshearing) June 13, 2019

("Первые кадры с переговоров Трампа с принцем Китов").