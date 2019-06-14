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Трамп в твиттере назвал наследника британского престола "принцем Китов"

Твит он удалил и исправил, но опечатку успели заметить

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в твиттере допустил опечатку и назвал наследника британского престола принца Уэльского Чарльза "Принцем Китов" ("Prince of Whales" вместо "Prince of Wales"). В твите он комментировал встречи с лидерами европейских государств во время последнего европейского турне, пишет BBC News.

Пост с опечаткой вскоре удалили и заменили новым. Однако СМИ и пользователи твиттера успели его заметить и сделать скриншоты. После этого в твиттере появились шутки и фотожабы с опечаткой Трампа.

Твитом Трамп отвечал на критику его интервью ABC News. В нем президент сказал, что если бы иностранное правительство предложило ему компромат на его политического соперника, он бы эту информацию выслушал, но стал бы непременно передавать ее ФБР.

После этого в он обвинил СМИ в том, что из его интервью сделали "фейк ньюс", напоминает ВВС.

"Я только что встречался с королевой Англии (Великобритании), принцем Уэльским, премьер-министром Великобритании, премьер-министром Ирландии, президентом Франции и президентом Польши. Мы говорили обо "всем"! Мне что, следует немедленно звонить в ФБР об этих разговорах и встречах? Смешно! Мне бы тогда больше никогда никто не стал доверять", - написал президент в исправленных твитах.

("Я требую встречи с принцем Китов!", - говорится в подписи к изображению)

("Принц Китов, ранее в этот день замеченный фотографами")

("Первые кадры с переговоров Трампа с принцем Китов").

США Великобритания Дональд Трамп Елизавета II принц Чарльз Уэльский

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