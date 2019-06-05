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Трамп не заметил массовых протестов против себя в Британии

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что не видел в Великобритании многочисленных протестов против него и Соединенных Штатов в связи с его государственным визитом.

"Я слышал, что против меня в Великобритании будут "массовые" демонстрации, но на самом деле все было наоборот. Большие толпы, которые продажные СМИ ненавидят показывать, собрались в поддержку США и меня. Толпы были большими и полными энтузиазма, в отличие от организованных людей, чьи акции провалились!" - написал Трамп в своем твиттере.

Накануне в Лондоне и ряде других британских городов прошли многотысячные акции протеста в связи с государственным визитом Трампа.

Протестующие запустили шестиметровый воздушный шар "малыш Трамп", изображавший президента США в виде младенца в подгузнике. Кроме того, на Трафальгарской площади можно было увидеть говорящего робота-президента, сидящего на золотом унитазе.

Дональд Трамп США Великобритания

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