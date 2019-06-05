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Зеленский договорился с Могерини об усилении давления на РФ для освобождения задержанных украинцев

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский договорился с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини об усилении совместного давления на Россию с целью освобождения задержанных украинских моряков и других арестованных и заключенных.

Как сообщается на сайте главы государства, на встрече в среду в Брюсселе стороны также обсудили дальнейшие шаги по выполнению минских договоренностей и поддержке украинских граждан, проживающих на неконтролируемых Киевом территориях.

Зеленский поблагодарил Могерини за внимание Совета ЕС по иностранным делам к вопросам поддержки Украины и безопасности на востоке страны, а также за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и политику непризнания присоединения Крыма к России.

Кроме того, глава государства сообщил о планирующейся активизации реформ в приоритетных сферах: борьбе с коррупцией, судебной реформе, реформе СБУ.

Задержание украинских моряков

В ноябре 2018 года российские пограничники с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь". Суда вместе с экипажами отконвоировали в Керчь, после чего моряки были доставлены в Москву.

Задержанным украинцам в России предъявили обвинения в незаконном пересечении российской границы. Наказание по данной статье предусматривает до шести лет заключения.

25 мая международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить арестованных моряков и вернуть Украине задержанные вместе с ними корабли ВМФ. В МИД России заявили, что керченский инцидент не подпадает под юрисдикцию этого трибунала.

Задержание кораблей ВМС Украины в Азовском море

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Укриана Владимир Зеленский ЕС Федерика Могерини

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