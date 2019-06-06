В Раде заподозрили, что Зеленский капитулирует "по российскому сценарию"

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко заявила, что озвученные представителем Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе (ТКГ) Леонидом Кучмой пункты "дорожной карты президента Владимира Зеленского" являются началом капитуляции Украины по российскому сценарию.

"Безопасность и суверенитет Украины не может быть предметом торговли. Если президент Зеленский публично не дезавуирует заявления Кучмы, это означает, что он стал на путь государственной измены", - написала Гопко в фейсбуке.

Она спрашивает, неужели Зеленский и его представитель Кучма "предлагают украинским воинам на передовой стать беззащитными мишенями".

"Какой следующий шаг? Выйти из окопов и сложить оружие перед оккупантами?" - возмутилась нардеп.

В свою очередь глава делегации Рады в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что односторонние уступки Киева по Донбассу "без преувеличения являются сдачей национальной безопасности страны".

Накануне на заседании ТКГ в Минске Кучма сообщил, что ТКГ обсуждала проблемы безопасности. Одной из договоренностей стало указание не только момента начала "режима тишины", но и механизма его внедрения.

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик сообщил журналистам о предложении Кучмы снять экономическую блокаду с неконтролируемых Киевом территорий Донбасса. По его словам, это "будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз".