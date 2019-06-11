Поиск

Додон готов отстаивать свою легитимность выводом людей на улицы

Ключевым элементом, тем не менее, он считает внешнее давление, признание легитимности зарубежными партнерами

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Игорь Додон готов отстаивать свою легитимность в качестве главы государства как путем внешнего давления со стороны других стран, так и при помощи "вывода людей на улицы".

"В первую очередь мы будем повышать давление внутри страны - если будет нужно, мы начнем выводить людей на улицы. Вместе с тем я думаю, что ключевым элементом станет внешнее давление, признание легитимности зарубежными партнерами", - заявил Додон в интервью газете "Известия" во вторник.

Он также добавил, что существуют различные варианты выхода из ситуации "двоевластия", которая сложилась в стране.

"Мы рассматриваем разные варианты выхода из сложившейся ситуации. Думаю, некоторые судьи КС в ближайшее время могут поменять свои позиции, в особенности с учетом международного признания. Мы также рассматриваем возможность изменить закон о назначении и снятии судей КС", - отметил Додон.

Накануне парламент Молдавии утвердил состав нового правительства и объявил страну "захваченным государством", которое нужно освобождать. Это произошло после того, как Конституционный суд постановил, что президент обязан распустить парламент и назначить дату досрочных выборов, так как в течение 90 дней после утверждения результатов выборов парламент не смог сформировать новое правительство.

Партия социалистов и правый блок ACUM считают, что отведенный срок не истек, так как в Конституции говорится о сроке в три месяца, а не 90 дней. В субботу они подписали соглашение о "деолигархизации" Молдавии, после чего созвали заседание парламента.

Как сообщалось, лидер правой партии Действия и солидарности Майя Санду была назначена парламентом в субботу премьер-министром Молдавии. Однако, Конституционный суд признал решения парламента незаконными. Суд в воскресенье на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьер-министру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал Указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.

Молдавия Игорь Додон

Новости по теме

Новости

Затонувший в Будапеште прогулочный катер поднимут во вторник

WSJ узнала о связи сводного брата Ким Чен Ына с ЦРУ

WSJ узнала о связи сводного брата Ким Чен Ына с ЦРУ

США не признали законность парламентских выборов в Южной Осетии

Шесть человек погибли в результате пожара в одесской психбольнице

Один человек погиб из-за падения вертолета на крышу в Манхеттене

Вертолет упал на крышу здания на Манхэттене

Что произошло за день: понедельник, 10 июня

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами, если Си Цзиньпин пропустит саммит G20

Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами, если Си Цзиньпин пропустит саммит G20

Зеленский собрался сменить всех губернаторов на Украине

Зеленский собрался сменить всех губернаторов на Украине
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');