Президент Албании заявил об отмене муниципальных выборов

Премьер страны заверил, что они состоятся

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Президент Албании Илир Мета объявил, что отменяет намеченные на 30 июня муниципальные выборы в связи с нестабильностью обстановки в стране, сообщило агентство Associated Press.

"Нынешние условия не позволяют провести справедливые демократические выборы и срывают всякую возможность начала переговоров о вступлении в ЕС", - цитирует Associated Press заявление, распространенное офисом президента.

В то же время премьер-министр Албании Эди Рама, глава правящей социалистической партии, выступая в ходе поездки по стране, заявил: "Выборы пройдут 30 июня, и социалисты, представляющие большинство, решительно настроены на проведение реформ в сфере правосудия, необходимых для европейского будущего страны".

В Албании проходят массовые протесты против нынешнего правительства, протестующие требуют отставки премьера Рамы, которого обвиняют в коррупции.

Полиция вынуждена применять для разгона демонстрантов слезоточивый газ.