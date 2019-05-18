Семь партий допущены к парламентским выборам в Южной Осетии

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В парламентских выборах в Южной Осетии примут участие семь политических партий и 39 самовыдвиженцев на 34 депутатских мандата, сообщила "Интерфаксу" секретарь ЦИК Кристина Авлохова.

"Центризбирком в субботу вечером завершил регистрацию кандидатов в депутаты парламента седьмого созыва, зарегистрировав семь из восьми политических партий, которые ранее заявили о намерении участвовать в выборах. Это "Единая Осетия", "Единство народа", "Ныхас", "Народная партия", "Фыдыбаста", "Единство" и "Компартия". В регистрации республиканского списка кандидатов в депутаты отказано партии "Родина", при этом зарегистрирован список этой партии по одномандатным округам", - сказала К.Авлохова.

Помимо этого, были зарегистрированы 60 кандидатов от партий по единому избирательному округу и 39 самовыдвиженцев.

В воскресенье для зарегистрированных кандидатов и политических партий, желающих использовать телевидение или полосы государственных газет в агитационный период, ЦИК проведет жеребьевку.

На 17 одномандатных мест претендует 99 одномандатников и самовыдвиженцев, а на другие 17 мест - политические партии.

Парламентарии РФ, Абхазии, самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных Республик, Северной Осетии подтвердили о своем участии в качестве наблюдателей на выборах депутатов парламента.

Выборы в парламент Южной Осетии пройдут 9 июня. Всего откроется 77 участков: 73 на территории Южной Осетии, один участок в Москве, два - на территории консульства в Северной Осетии и один в Абхазии, городе Сухуме.

Депутатов впервые будут избирать по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе: половину из 34 парламентариев - по партийным спискам, другую половину - по одномандатным округам. Ранее выборы проходили только по партийным спискам.