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Три человека погибли в автоаварии в Новосибирской области

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Три человека, в том числе ребенок, погибли в дорожно-транспортном происшествии в Тогучинском районе Новосибирской области в субботу, сообщает Главное управление МВД России по региону.

По предварительным данным, около 07:00 по Москве на 86-м километре трассы К-19р Новосибирск-Юрга столкнулись Nissan Qashqai и Toyota Premio.

"В результате погиб мужчина, управлявший Nissan Qashqai и два пассажира Toyota Premio - женщина и 7-летний мальчик", - говорится в сообщении.

Водитель второго автомобиля получил травмы - ему оказывают помощь медики.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.

Новосибирск

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