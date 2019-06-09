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Майя Санду сообщила о созыве 10 июня заседания нового правительства

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Новый премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила на пресс-конференции, что в понедельник созывает первое заседание нового правительства, которое состоится в здании парламента.

Она признала, что заседание планируется провести "в здании парламента, так как Демократическая партия и ее молодчики перекрыли доступ нового кабмина в здание правительства".

Тем не менее, как заявила Санду, завтра планируется пойти в здание правительства, чтобы начать работу. Новый премьер призвала всех госслужащих работать согласно своим обязанностям.

Она сообщила, что первым вопросом на заседании правительства будут кадровые перестановки.

Санду призвала Демократическую партию освободить захваченные госучреждения и не препятствовать работе законной власти.

Как сообщалось, лидер правой партии Действия и солидарности Майя Санду была назначена парламентом в субботу премьером Молдавии. Однако, Конституционный суд признал решения парламента незаконными. Суд в воскресенье на время отстранил от должности президента Игоря Додона, предоставив бывшему премьеру Павлу Филипу полномочия по роспуску парламента. Он сразу же подписал указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов на 6 сентября.

В свою очередь, парламент Молдавии признал незаконными все решения КС и объявил вне закона правительство Филипа и Демпартию, председателем парламентской фракции которой он, одновременно, является.

Молдавия Майя Санду

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