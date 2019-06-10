Экс-глава Апелляционного суда Крыма освобожден из-под стражи на Украине

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Киевский апелляционный суд отменил определение районного суда Киева о продлении срока содержания под стражей бывшего председателя Апелляционного суда Автономной республики Крым Валерия Чернобука, подозреваемого в госизмене.

"Киевский апелляционный суд отменил определение Голосеевского районного суда Киева, которым был продлен срок содержания под стражей бывшему председателю Апелляционного суда АР Крым, соответственно, он освобожден из-под стражи", - сообщается в фейсбуке прокуратуры АРК (базируется в Киеве) в понедельник.

Позиция защиты основывалась на том, что подозреваемый является действующим судьей, так как 29 ноября 2018 года Верховный суд Украины в составе коллегии судей Кассационного административного суда признал противоправным и отменил постановление Верховной рады от 29 сентября 2016 года "Об увольнении судьи".

"Однако в соответствии с законом Украины "О судоустройстве и статусе судей" отмена постановления ВР Украины "Об увольнении судьи" не является основанием для восстановления на должности судьи, то есть лицо не получило статус судьи", - отметила пресс-служба прокуратуры.

Решение вопроса об увольнении с должности судьи, в соответствии с действующим законодательством, относится исключительно к полномочиям Высшего совета правосудия.

Чернобук был задержан в Киеве 3 ноября 2018 года сотрудниками СБУ и прокуратуры АРК, 5 ноября ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В Генпрокуратуре утверждали, что экс-глава суда вел подрывную деятельность: помогал РФ и ее представителям в переходе судов АР Крым на осуществление правосудия на основании законодательства "государства-агрессора". Он подозревался в совершении уголовного преступления по ч.1 ст.111 (госизмена) Уголовного кодекса Украины.

После присоединения Крыма к РФ в конце марта 2014 года Чернобук покинул полуостров и перешел на работу в город Днепр, а новые власти Крыма включили его в список лиц, которым запрещен въезд в новый субъект РФ. Позже из списка были исключены ряд народных депутатов Верховной рады VII созыва фракции Партии регионов, групп "Экономическое развитие" и "Суверенная европейская Украина", но Чернобук в списке оставался.

Чернобук был уволен 29 сентября 2016 года с должности судьи Апелляционного суда Днепропетровской области за нарушение присяги после того, как соответствующее представление внес в Верховную раду Высший совет юстиции. Однако Генпрокуратура Украины не нашла в заявлениях судьи признаков состава преступления по статье о госизмене, о чем был дан ответ за подписью замгенпрокурора Анатолия Матиоса на запрос народного депутата Сергея Лещенко.