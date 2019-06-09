Украинские военные и представители ЛНР и ДНР сообщили о нарушениях перемирия в Донбассе

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины (ВСУ) трижды за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики.

"За 8 июня со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 3 обстрела. Украинские военные использовали гранатомёты РПГ, орудия БМП и стрелковое оружие ", - сообщили "Интерфаксу" в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации редиса прекращения огня (СЦКК).

Обстрелам с украинской стороны подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе населённого пункта Пришиб и в районе памятника князю Игорю у станицы Луганской. Кроме того, ВСУ обстреливают окраины Горловки на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Иван Приходько.

"В Зайцево с раннего утра минометному обстрелу подвергается часть поселка от школы до ул. Красных Партизан. Обстрел продолжается",- написал он.

Также Приходько отметил, что обстрелу подвергается поселок Гольмовский и поселок Доломитное, которые находятся на окраине Горловки.

Пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) Украины в свою очередь сообщает, что за минувшие сутки противник 22 раза обстрелял позиции ВСУ в Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевые травмы.

"22 раза нарушили режим прекращения огня, из них семь раз - с применением запрещенной Минскими соглашениями 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 и 82 мм и вооружения танка. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий получил боевых травм", - говорится в сводке, опубликованной на странице штаба в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

По данным украинской разведки 8 июня один противник уничтожен и еще двое получили ранения.

"С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил три раза", - отметили в штабе.