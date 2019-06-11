Поиск

Лукашенко собрался разогнать белорусский Гидрометцентр

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил разогнать Республиканский центр по гидрометеорологии (Белгидромета).

"С ними надо что-то делать: их надо или разгонять, или приводить в чувства. В лучшем случае в какой-то день на 50-70% достоверность прогноза погоды. Нам такой Гидрометцентр не нужен", - заявил Лукашенко во вторник.

"Я уже ориентируюсь на военных, которые видят в реальном времени погоду, подскажут, где идут дожди по республике и что будет в ближайшие 12 часов. Почти на 100% дают точный прогноз, правда, короткий", - заметил президент.

"Мы должны знать, что происходит, что будет завтра, послезавтра, чтобы ориентироваться", - добавил он.

Ранее Лукашенко уже выступал с критикой качества прогнозов погоды, которые делает Белгидромет. Так, в 2017 году при назначении нового главы Минприроды, президент заявил, что "их (Белгидромета - ИФ) прогнозы порой не то что читать... Иногда, прочитав, хочется, чтобы вообще ничего там не прогнозировали".

Александр Лукашенко

Новости по теме

Новости
Конфликт РПЦ с Константинополем из-за Украины

Филарет отказался выполнять условия томоса и счел его зависимостью от Константинополя

Филарет отказался выполнять условия томоса и счел его зависимостью от Константинополя

В южнокорейской разведке не смогли подтвердить связь брата Ким Чен Ына с ЦРУ

Президент Молдавии отменил указ о роспуске парламента и дате досрочных выборов

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Митинг в поддержку Голунова собрался у посольства РФ в Риге

Что случилось этой ночью: вторник, 11 июня

Южная Корея передаст ООН 8 млн долларов для оказания гумпомощи КНДР

Задержаны около 200 участников митингов в Казахстане

Задержаны около 200 участников митингов в Казахстане

WP узнала, что США направили в Британию запрос об экстрадиции Ассанжа

WSJ узнала о связи сводного брата Ким Чен Ына с ЦРУ

WSJ узнала о связи сводного брата Ким Чен Ына с ЦРУ

США не признали законность парламентских выборов в Южной Осетии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');