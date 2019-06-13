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В Балтику вошел еще один американский ракетный эсминец

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Ракетный эсминец ВМС США Ross, пройдя датский пролив Большой Бельт, вошел в акваторию Балтийского моря, сообщил в четверг "Интерфаксу" информированный источник.

В настоящее время эсминец, несущий до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, находится в южной части Балтийского моря.

В конце апреля в Балтику зашел эсминец ВМС США Gravely, также оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk. Он возглавляет 1-ю постоянную военно-морскую группу НАТО, в состав которой входят британский, испанский, турецкий и польский фрегаты.

В настоящее время в Балтийском море также находятся десантный корабль-док ВМС США Fort McHenry с морскими пехотинцами на борту и командно-штабной корабль ВМС США Mount Whitney.

США Балтика

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