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На Балтфлоте морской пехотинец утонул вместе с бронетранспортером

По факту возбудили уголовное дело

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - На Балтийском флоте на учениях по высадке десанта погиб морской пехотинец, сообщил сообщил "Интерфаксу" информированный источник. По его словам, это произошло, когда бронетранспортер после выхода из твиндека корабля не доплыл до берега и затонул.

Погиб один из военнослужащих, находившихся в боевой машине, добавил собеседник агентства.

В военном следственном управлении по Балтийскому флоту "Интерфаксу" подтвердили факт гибели военнослужащего на полигоне "Хмелевка" в Калининградской области, но не раскрыли детали случившегося. По факту возбудили уголовное дело.

Балтфлот Калининградская область Хмелевка

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