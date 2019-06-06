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В Балтику вошла большая корабельная группа НАТО с десантным кораблем США

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Не менее 15 боевых кораблей НАТО, в том числе десантный корабль-док ВМС США Fort McHenry с морскими пехотинцами на борту, в четверг вошли в акваторию Балтийского моря, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По имеющимся данным, заход натовских кораблей в Балтику осуществлялся как через датский пролив Большой Бельт, так и через Кильский канал в Германии.

Как сообщалось, с 9 по 21 июня в акватории Балтийского моря будут проходить крупномасштабные военно-морские учения НАТО BALTOPS 2019. Они будут проводиться под руководством командования недавно воссозданного второго оперативного флота ВМС США с американского штабного корабля Mount Whitney, который еще в конце мая зашел в Балтику.

В учениях примут участие 18 стран-членов НАТО и партнеры альянса. Будет задействовано около 12 тыс. военнослужащих, 44 военных корабля и 40 самолетов и вертолетов. В рамках BALTOPS 2019 планируется проведение десантных операций, отработка операций по противовоздушной обороне и борьбе с надводными и подводными силами потенциального противника вблизи границ России.

С апреля в Балтийском море уже находятся на патрулировании корабли Первой постоянной военно-морской группы НАТО, в состав которой входят эсминец ВМС США Gravely, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, фрегат британского королевского ВМФ Westminster, а также испанский, турецкий и польский фрегаты.

Балтика НАТО США

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