Польским прокурорам второй раз за год показали обломки самолета Качиньского

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Российские следователи разрешили семи сотрудникам Национальной прокуратуры Польши осмотреть обломки фюзеляжа "Ту-154М", на котором разбился президент Польши Лех Качиньский. Это второй в этом году визит польской делегации в Россию в связи с расследованием, сообщила пресс-служба СКР.

Польские прокуроры осматривают элементы самолета и фиксируют это на фото и видео. Они изучают вещдоки в присутствии сотрудников СКР.

"Российская сторона всегда максимально открыта к взаимодействию по данному вопросу", - заявили в пресс-службе комитета.

Там напомнили, что российское следствие считает причиной катастрофы ошибки экипажа, который решил пойти на посадку при отсутствии видимости. Другие версии, в том числе о взрыве самолета, были проверены и подтверждения не нашли, говорила ранее представитель СК Светлана Петренко.

Президент Лех Качиньский разбился по пути в Смоленск, где он собирался посетить мемориал полякам, расстрелянным в Катыни. Это произошло 10 апреля 2010 года. Погибли все, кто был на борту - восемь членов экипажа и 88 пассажиров.

Польская сторона пока не добилась передачи обломков самолета. В СКР в этом пока отказывали, ссылаясь на то, что российское следствие еще не завершило работу. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) еще в 2011 году огласил выводы, по которым причиной крушения было названо решение экипажа садиться под Смоленском, а не уходить на запасной аэродром. В Польше сначала с этим согласились.

Расследование катастрофы в Польше возобновили в 2016 году. Созданная для этого комиссия выдвинула версию, что причиной крушения был взрыв на борту "борта номер один".