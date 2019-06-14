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Британские военачальники предложили переориентировать спецназ на борьбу с Россией

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Армейский спецназ Великобритании может быть переориентирован с борьбы против террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещено в России) в Сирии и Ираке на противодействие России и другим государствам, сообщила британская The Guardian.

Британские военачальники считают, что с приближением разгрома ИГ необходимость использования спецназа против исламских террористов постепенно снижается, и он должен получить другие задачи.

"Директор сил специального назначения разработал секретный план под названием "Концепция специальных операций", который в ближайшее время будет рассмотрен министрами. В случае утверждения схема будет предусматривать реструктуризацию соответствующих подразделений", - пишет газета.

Она отмечает, что "план основан на убеждении в том, что характер современной войны меняется, он менее акцентирован на обычных военных действиях и смещается в сторону более деликатных конфликтов между государствами".

Россия, пишет The Guardian, должна стать одной из целей спецназа с учетом того, что "озабоченность ее действиями резко возросла после отравления Скрипалей в Солсбери в прошлом году".

За последние полтора десятилетия британский спецназ принимал активное участие в секретных миссиях в Сирии, Ираке и Афганистане. В его состав входят Специальная воздушная служба (SAS) созданная как контртеррористическое подразделение сухопутных войск еще в 1941 году, а также Специальная лодочная служба (SBS) - подразделение спецопераций морской пехоты.

Если план военных будет утвержден, то эти подразделения будут реструктурированы под новые задачи. Предполагается, что они будут тесно сотрудничать с внешней разведкой, отмечает издание.

Великобритания Россия

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