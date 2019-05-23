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Великобритания информировала членов НАТО о киберактивности России в их странах

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант намерен сообщить, что Лондон информировал членов НАТО и другие государства о "подрывной деятельности России в их киберпространстве", сообщил британский МИД.

Хант планирует выступить на конференции по вопросам киберзащиты НАТО в Лондоне, в которой примет участие генсек альянса Йенс Столтенберг. Фрагменты выступления распространила пресс-служба министра.

Он обвинит российские спецслужбы в организации "глобальной кампании", нацеленной на "критические объекты инфраструктуры".

"Эта глобальная кампания также направлена на то, чтобы дискредитировать центральные правительственные сети", - предупредит он. Хант заявит: "Я могу сообщить, что за последние 18 месяцев наш Центр национальной компьютерной безопасности поделился информацией и оценками российской киберактивности с 16-ю союзниками по НАТО и с еще большим количеством стран за пределами альянса".

Министр должен напомнить "о попытках России оказать влияние на выборы в США и на Украине", которые "являются нарушением международного права, и пропорциональный ответ на эти действия вполне оправдан".

"У нас есть варианты совместного ответа на любые атаки. Мы должны быть готовы использовать их", - говорится в речи Ханта.

Великобритания Россия НАТО

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