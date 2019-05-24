В Кремле не смогли вспомнить, что хорошего сделала Мэй для отношений Москвы и Лондона

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Кремле затруднились назвать какие-либо шаги уходящего британского премьера Терезы Мэй, которые привели бы к улучшению отношений между Москвой и Лондоном.

"К сожалению, сейчас навскидку не могу вспомнить какие-то вехи, связанные с вкладом в развитие двусторонних отношений между Россией и Великобританией. Скорее наоборот, премьерство госпожи Мэй приходится на весьма и весьма непростой период наших двусторонних отношений", - констатировал Песков.

Ранее британский премьер сообщила, что покинет пост лидера Консервативной партии 7 июня, но останется на посту премьера до завершения процесса передачи власти.

Пескова спросили о реакции Кремля на сообщение об отставке Мэй.

"Пока не готов сказать. Мы, безусловно, с большим вниманием наблюдаем, в целом, за процессами, связанными с Brexit, которые неминуемо сказываются на самой Британии и на обстановке в Евросоюзе. Очень внимательно это отслеживаем, в первую очередь, это обусловлено тем, что Евросоюз является нашим главным торгово-экономическим партнером", - сказал Песков.

Поэтому, подчеркнул он, Россия заинтересована в предсказуемом, стабильном и развивающемся партнере.