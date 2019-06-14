Усиленное патрулирование введут в Ормузском проливе после инцидента с танкерами

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - После инцидента в Оманском заливе все танкеры, следующие через Ормузский пролив, будут снабжать дополнительной охраной, в регионе введут усиленное морское патрулирование, сообщила газета "Известия" со ссылкой на представителя норвежской нефтеналивной компании Frontline, чей танкер Front Altair накануне был атакован в территориальных водах Ирана.

"На всех своих танкерах мы введем усиленные меры безопасности уже в самое ближайшее время, не дожидаясь завершения расследования. Ормузский пролив становится еще одной точкой турбулентности на Ближнем Востоке. Нельзя допустить, чтобы подобные провокации подорвали рынок нефтеперевозок, учитывая, что через этот пролив проходит до 40% мирового морского экспорта нефти", - сказал собеседник газеты.

В компании добавили, что "подсчитать даже приблизительно ущерб от взрыва пока не в силах - необходимо дождаться, когда пожар (на судне - ИФ) будет потушен". По данным перевозчика, на борту судна находилось 75 тыс. тонн сырой нефти.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера - Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.