Оператор японского танкера сообщил о замеченном в Оманском заливе иранском корабле

Член экипажа японского танкера Kokuka Courageous на борту эсминца ВМС США Фото: epa/vostock-photo

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Члены экипажа японского танкера Kokuka Courageous, пострадавшего в Оманском заливе, видели неподалеку иранский корабль, сообщает в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на главу японской компании Kokuka Sangyo Ютаку Катаду.

Катада не указал, видели ли моряки корабль до или после инцидента с танкером.

Также Катада сообщил, что моряки видели "летящие объекты" над танкером, но не смог точно определить, что это могло быть. Он также назвал версию о минной и торпедной атаке на танкер неверной, так как повреждения кораблю были нанесены выше ватерлинии.

Катер ВМС Ирана извлекает неразорвавшуюся мину, прикрепленную к корпусу Kokura Courageous Фото: Reuters

Между тем Минобороны Японии заявило, что у страны нет намерения отправлять своих военных в район Ормузского пролива, чтобы отреагировать на атаку на японский танкер Kokura Courageous, сообщает агентство Associated Press.

Министр обороны Японии Такеси Ивайа заявил на пресс-конференции, что ведомство не рассматривает инцидент как непосредственную угрозу Японии.

Как сообщалось, в минувший четверг два танкера в Оманском заливе подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. По некоторым данным, речь может идти об ударе торпедой, в результате на судах произошли взрывы и пожар, однако официального подтверждения этой версии нет.

Все члены экипажа пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана.

Телеканал CNN сообщил, что в распоряжении США есть видео и фото, на которых видно, как катер ВМС Ирана извлекает неразорвавшуюся мину, прикрепленную к корпусу Kokura Courageous.

По мнению представителей Минобороны США, таким образом иранцы стремились избавиться от доказательств своей причастности к нападению.

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