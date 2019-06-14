Спасенные с танкеров в Оманском заливе российские моряки поблагодарили Иран за гостеприимство

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Моряки из России, находящиеся в Иране после инцидента с танкером Frontline в Оманском заливе, выразили иранцам благодарность за гостеприимство, сообщает иранский телеканал Press TV.

"Большое спасибо за гостеприимство... все в порядке", - сказал один из членов экипажа на видеозаписи, сделанной еще в четверг.

"Здесь нам обеспечили полное гостеприимство: нам предоставили воду, продовольствие, а также новую одежду", - рассказал другой член экипажа. "Все хорошо. У нас новая одежда, еда, свежая вода...спасибо за все", - сказал еще один россиянин.

Моряк из Филиппин также заявил, что об экипаже в Иране хорошо заботились.

В четверг два танкера, принадлежащие японской и норвежской компаниям, подверглись нападению в Оманском заливе. Все члены экипажа пострадавших судов были эвакуированы. США обвинили в нападении Иран, однако в Тегеране эти обвинения отвергают.

В экипаж одного из судов - Frontline - вошли 23 человека из России, Филиппин и Грузии. Их спасли и доставили в иранский портовый город Джаск. О том, что все 11 россиян находятся в безопасности, ранее сообщал российский МИД. В ближайшее время моряки вылетят из Ирана в Дубай, откуда позднее вернутся на родину.