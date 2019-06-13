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США обвинили Иран в нападениях на танкеры в Оманском заливе

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в "открытом нападении" в связи с инцидентами с танкерами в Оманском заливе.

"Согласно оценке правительства США, Исламская республика Иран несет ответственность за атаки, которые произошли сегодня в Оманском заливе", - сказал он в четверг журналистам.

По его словам, "это последнее из серии нападений, спровоцированных Исламской республикой Иран против интересов США и их союзников".

"Это следует воспринимать в контексте длящейся сорок лет неспровоцированной ничем агрессии против свободолюбивых стран", - отметил госсекретарь.

Оценка американского правительства, по словам Помпео, основана на данных, полученных спецслужбами, анализе примененного оружия, уровне компетентности, который необходим для проведения операции, а также последних атак Ирана на суда.

"(Суждение основано на - ИФ) на том факте, что ни у одной марионеточной группы в этом регионе не было ресурсов и профессионализма, чтобы действовать с таким высоким уровнем умения".

"22 апреля Иран пообещал миру, что он прервет поставки нефти через Ормузский пролив, и сейчас работает над тем, чтобы выполнить обещание", - подчеркнул глава американской дипломатии.

Ранее сообщалось о предполагаемой атаке на два крупных танкера - Front Altair и Kokuka Courageous. Инцидент с ними произошел утром 13 июня в Оманском заливе. Представители судовладельцев подтвердили, что всех моряков с обоих судов эвакуировали. Их доставили на территорию Ирана.

Что именно случилось с танкерами, пока не ясно. Представитель судовладельца Kokuka Courageous заявил CNN, что судно, предположительно, дважды торпедировали, повреждение получил корпус со стороны правого борта. Про Front Altair сообщали, что на борту произошел пожар.

США Майк Помпео Иран

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