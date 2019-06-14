Иран отверг обвинения в причастности к атакам на танкеры в Оманском заливе

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Заместитель постпреда Ирана при ООН Эшаг аль-Хабиб в четверг отверг утверждения США о том, что Тегеран несет ответственность за нападения на два нефтяных танкера в Оманском заливе.

"Мы решительно отвергаем любые обвинения Ирана", - цитирует Эшага аль-Хабиба The Mainichi.

"Безусловно, те, кто обвиняет Иран, играют главную роль в создании этих инцидентов, и это могут быть сами Соединенные Штаты", - отметил он.

Иранский посланник также сказал, что есть две конкретные страны, которые "ищут больше напряженности" в регионе Персидского залива и США являются их верным сторонником. Вероятно, он имел ввиду Израиль и Саудовскую Аравию.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера - Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал.

Администрация США возложила ответственность за случившееся на Иран.